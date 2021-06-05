طالبان: مقتل مذيعة في انفجار كابول

كابول- (بي بي سي):

ذكرت قناة "أريانا نيوز" التلفزيونية في أفغانستان، أن إحدى مذيعاتها، واسمها "مينا خيري"، كانت من بين القتلى الذين سقطوا نتيجة انفجار قنبلة في العاصمة كابول، يوم الخميس.

وقال المسؤولون في القناة، إن وفاة "مينا" ووالدتها، قد تأكدت بعد إجراء اختبارات الحمض النووي.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب تسعة آخرون، في انفجارين منفصلين، استهدفا حافلات، ووقع أحد الانفجارات في حي تسكنه أقلية "الهزارة" الشيعية.

ولم تعترف أي جماعة بتنفيذ الهجمات الأخيرة، لكن فرع تنظيم الدولة في أفغانستان، كان قد تبنى هذا الأسبوع، مسؤولية شن هجومين آخرين، استهدفتا حافلتين، مما أسفر عن مقتل عشرة أفغان في كابول.