"ضمانات أمنية".. بوتين يتحدث عن حل المشكلة النووية لكوريا الشمالية

موسكو- أ ش أ:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مشكلة البرنامج النووي لكوريا الشمالية يجب حلها من خلال تقديم ضمانات أمنية لبيونجيانج بدلًا من فرض المزيد والمزيد من العقوبات عليها.

وأضاف الرئيس الروسي متحدثًأ لرؤساء وكالات الأنباء العالمية في اجتماع نظمته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "نحن نعارض بشدة انتشار أسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء الكوكب.. وأصدقاؤنا في كوريا الشمالية من بين من يدركون ذلك.. لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في خنق كوريا الشمالية أو فرض المزيد من العقوبات عليها، بل على العكس، يجب تهيئة الظروف التي تضمن الأمن لكوريا الشمالية"، وفقًا لما أوردته "تاس"، السبت.

وردا على سؤال من تشو سونج بو، رئيس وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أعرب بوتين عن أمله في إيجاد حل لهذه المشكلة في نهاية المطاف.

وأضاف "أود الاعتقاد بأننا جميعًا - بما في ذلك روسيا - سننجح في إيجاد السبل المثلى لحل مشكلة كوريا الشمالية"، مضيفًا أن برامج التعاون الاقتصادي الثلاثي يمكن أن تصبح أداة مفيدة في تحقيق هذا الهدف.

كما وصف بوتين العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا بأنها "جيدة"، قائلًأ: "العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية تتطور بطريقة جيدة للغاية، في اتجاهات كثيرة. ونحن راضون عن التعاون مع كوريا الشمالية في مجال الاقتصاد".

وتابع: "نعم، انخفض حجم التبادل التجاري بشكل طفيف وسط الجائحة، لكنه بدأ بالفعل في التعافي في الربع الأول من عام 2021".