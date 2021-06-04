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غابات الأمازون بالبرازيل تشهد إزالة مستمرة بمستويات قياسية

08:27 م الجمعة 04 يونيو 2021
غابات الأمازون بالبرازيل تشهد إزالة مستمرة بمستويات قياسية

غابات الأمازون

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

كشفت بيانات صادرة اليوم الجمعة أنه في شهر مايو وحده، أزيلت 1180 كيلومترا مربعا من الغابات المطيرة بمنطقة الأمازون بالبرازيل، أي أكثر بقليل من إجمالي مساحة هونج كونج.

وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد مستويات قياسية من إزالة الغابات في الأمازون.

كما كان مايو هو الشهر الذي شهد للمرة الأولى منذ بدء عمليات التسجيل، تجاوز مساحة الغابات التي أزيلت عتبة ألف كيلومتر مربع، وفقا لبيانات المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.

وتمتلك البرازيل جانبا كبيرا من غابات الأمازون، يبلغ نحو حجم أوروبا الغربية، وهي تمتد عبر تسع دول. وتجعل هذه الملكية البرازيل لاعبا رئيسيا عندما يتعلق الأمر بمكافحة ظاهرة التغير المناخي.

غابات الأمازون البرازيل الغابات المطيرة منطقة الأمازون

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