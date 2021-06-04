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وكالة الفضاء الروسية تكشف موقف بوتين من مقترح بناء محطة مدارية روسية

06:11 م الجمعة 04 يونيو 2021
وكالة الفضاء الروسية تكشف موقف بوتين من مقترح بناء محطة مدارية روسية

دميتري روجوزين

موسكو - (أ ش أ):

كشف دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" موقف الرئيس الروسي من مقترح الوكالة بناء محطة فضاء مدارية روسية.

وقال روجوزين -في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- إن الرئيس بوتين تعامل عموما إيجابيا مع مقترح الشركة الحكومية بشأن إقامة محطة خدمة مدارية روسية و"لكن القضية تكمن في التفاصيل".

وأفيد في - وقت سابق - بأن روسيا ستخرج من مشروع محطة الفضاء الدولية اعتبارا من عام 2025، وتبدأ في بناء محطتها المدارية الجديدة.

وأكد روجوزين أن "موقف الرئيس بشكل عام إيجابي تجاه مقترحنا. لكن القضية تكمن في التفاصيل"، لافتا إلى أن بناء محطة جديدة في مدار على خطوط العرض العالية يمكن أن يتم بنهاية عام 2025، وأوائل عام 2026.

وتابع "نتوقع أن يحدث تداخل في العمل مع العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الدولية مع تشييد المحطة الجديدة، بمثل ما كان مع محطة مير ومحطة الفضاء الدولية. إلى متى سيستمر هذا التداخل، سنة، سنتان، لا يزال السؤال قائما".

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دميتري روجوزين موسكو بوتين روسيا

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