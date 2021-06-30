إصابة 7 أشخاص في انفجار بسوق شرقي بغداد (فيديو)

وكالات

انفجرت عبوة ناسفة في سوق مريدي في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد وسط أنباء عن سقوط إصابات بين المدنيين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال المصدر عراقي لم يكشف عن هويته لـ"السومرية نيوز" العراقية، إن الانفجار الذي وقع في سوق المحابس بمدينة الصدر في العاصمة بغداد، إصابة نحو 7 إصابات على الأقل في حصيلة أولية للحادث.

سلاما مدينة الصدر. pic.twitter.com/VtSf3aoeiA — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) June 30, 2021