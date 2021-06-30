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الإمارات: تحسن حالة أكثر من 97% من مصابي كورونا المتلقين لعقار "سوتروفيماب"

06:38 م الأربعاء 30 يونيو 2021
الإمارات: تحسن حالة أكثر من 97% من مصابي كورونا المتلقين لعقار "سوتروفيماب"

عقار سوتروفيماب

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات عن نتائج استخدام عقار سوتروفيماب المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19 من البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاماً.

وأظهر تقرير للوزارة اليوم الأربعاء أن ما يزيد عن 3ر97 % من الحاصلين على العقار تحسنت حالتهم المرضية خلال فترة ما بين 5 إلى 7 أيام، إذ خفت حدة الأعراض وقاربوا الشفاء التام.

وقد بدأ استخدام عقار سوتروفيماب في الإمارات منذ يوم 16 يونيو الجاري وتم تقديمه لعلاج 658 مريضاً، 46% منهم إماراتيين و54% من المقيمين، وكان 59% من إجمالي المرضى أعمارهم 50 سنة وما فوق.

وذكر التقرير أن الحاصلين على العقار من الفئات المعرضة للخطر نظراً لإصابتهم بأمراض مصاحبة مثل السمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

وكانت وزارة الصحة صادقت على عقار سوتروفيماب الذي تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويحتوي عقار سوتروفيماب على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، وذلك وفق البروتوكولات التي طورتها اللجنة العلمية الوطنية بالإمارات.

وكانت الإمارات قد تسلمت أول شحنة من عقار سوتروفيماب في منتصف شهر يونيو الجاري، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تتسلّمه.

عقار سوتروفيماب وزارة الصحة بالإمارات الإمارات مصابي كورونا فيروس كورونا

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