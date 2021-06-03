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ماكرون "قلق جدا" بعد انقطاع اتصالات خدمات الطوارئ في فرنسا

02:50 م الخميس 03 يونيو 2021
ماكرون "قلق جدا" بعد انقطاع اتصالات خدمات الطوارئ في فرنسا

إيمانويل ماكرون

وكالات:

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "من السابق لأوانه إجراء تقييم" بعد الأعطال في الشركة المشغلة لشبكة الاتصالات التي عرقلت الاتصال بخدمات الطوارئ، قائلا إنه "قلق جدا".

وردا على سؤال خلال زيارته لمنطقة لو في جنوب غرب فرنسا، أوضح ماكرون: "نحن في طور التقييم.. من السابق لأوانه إجراء تقييم لكن من الواضح أننا قلقون جدا".

وكان عطل في أجهزة لنقل الاتصالات منع الاتصال على أرقام خدمات الطوارئ وكذلك الخطوط الأرضية بين الساعة 18:00 ومنتصف ليل الأربعاء الخميس. وتعذر الاتصال بالعديد من خدمات الإنقاذ في كل أنحاء فرنسا.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان العطل في كل أنحاء فرنسا لدى مجموعة التشغيل "أورانج" لساعات مساء الأربعاء، بأنه "خلل خطير وغير مقبول".

إيمانويل ماكرون خدمات الطوارئ فرنسا شبكة الاتصالات

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