رئيس الوزراء التشيكي يواجه اليوم تصويتا بحجب الثقة

براغ - (د ب أ):

من المقرر أن تواجه حكومة رئيس الوزراء التشيكي الشعبوي أندريه بابيش تصويتا بحجب الثقة اليوم الخميس.

ويتعرض بابيش للانتقاد بسبب تضارب المصالح كسياسي ومؤسس لتكتل تجاري، وتعرض للتهديد بالملاحقة القضائية بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بإعانات الاتحاد الأوروبي.

وهو متهم أيضا بالفشل في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن ممثلو خمسة أحزاب محافظة وليبرالية معارضة يوم الثلاثاء، أنهم يعتزمون تقديم الاقتراح .

ويلزم الحصول على أغلبية بسيطة من جميع أعضاء البرلمان الـ 200 لإجراء تصويت ناجح بحجب الثقة. وتضم الأحزاب الخمسة مجتمعة 68 نائبا، ومن المتوقع أن يحصل أعضاء البرلمان اليمينيون على أصوات إضافية.

ويعتبر موقف الحزب الشيوعي، الذي لم يقرر بعد ما إذا كان نوابه الـ 19 سيصوتون ضد الحكومة أم سيغادرون المجلس، حاسما

ونجح تصويت واحد فقط بحجب الثقة في التاريخ التشيكي.

وبغض النظر عن نتيجة التصويت، أعلن الرئيس ميلوس زيمان أن مجلس الوزراء سيبقى في السلطة حتى الانتخابات البرلمانية في أوائل أكتوبر المقبل.