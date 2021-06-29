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إسبانيا تبحث مع رئيس حكومة كتالونيا الانفصالية سبل حل النزاع

11:21 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
إسبانيا تبحث مع رئيس حكومة كتالونيا الانفصالية سبل حل النزاع

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

مدريد - (د ب أ)
التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز برئيس حكومة الإقليم لأول مرة، بعد أسبوع واحد فقط من العفو المثير للجدل عن تسعة زعماء انفصاليين في كتالونيا.
واعتبر الاجتماع مع الانفصالي بيري أراجونيس مساء اليوم الثلاثاء في مدريد الخطوة الأولى للتفاوض على حل للنزاع مع كتالونيا.
وبحسب تقارير إعلامية استمر الاجتماع نحو ساعتين ونصف الساعة.
وبعد الاجتماع، قال أراجونيس للصحفيين إنه يجب الاعتراف بحق الكتالونيين في تقرير المصير لحل النزاع.
ويطالب من بين أمور أخرى، بالموافقة من مدريد لإجراء استفتاء على الاستقلال، وهو مطلب لطالما رفضه سانشيز حتى الآن.
وقال أراجونيس "هناك صراع سياسي يجب حله من خلال الحوار والمفاوضات والإرادة للتوصل إلى اتفاق. ويجب أن يؤكد مواطنو كتالونيا الاتفاق من خلال التصويت".
وأضاف أراجونيس أنه تم الاتفاق مع سانشيز على اجتماعات منتظمة لما يسمى بطاولة المفاوضات اعتبارًا من النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

بيدرو سانشيز بيري أراجونيس كتالونيا اسبانيا

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