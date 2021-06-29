زعيم شيعي عراقي: فصائل المقاومة جاهزة للرد على الاعتداءات الأمريكية

بغداد - (د ب أ)

أعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية الشيخ قيس الخزعلي مساء اليوم الثلاثاء أن فصائل المقاومة الإسلامية في العراق جاهزة للرد على الاعتداءات الأمريكية على مواقع ومعسكرات الحشد الشعبي.

وقال الخزعلي في خطاب متلفز "إن العدو الأمريكي هو من بدأ بازهاق أرواح شبابنا وأن عمليات المقاومة الإسلامية انتقلت إلى مرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا إلا بدماء جنود أمريكيين".

وأضاف "لدينا الجهوزية الكاملة وسنرد بالشكل الذي لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية السلاح".

وأكد أن عمليات المقاومة الإسلامية في العراق ليس لها علاقة بمفاوضات الملف الإيراني وسوف لن تتوقف إلا بخروج القوات الأمريكية من العراق.

وذكر أن العمليات التي تنفذها فصائل المقاومة الإسلامية في العراق ضد القوات الأمريكية ليست لها علاقة بالحشد الشعبي وأنها مستمرة وقادرة على تصنيع الأسلحة ونتحدى الإدارة الأمريكية بمعرفة الأماكن الحقيقية لمخازن سلاح المقاومة الإسلامية.

وذكر الخزعلي أن الإدارة الأمريكية دائمًا تختار قصف المواقع الحدودية لأنها عاجزة استخباراتيا ومعلوماتيا عن معرفة الأماكن الحقيقية لفصائل المقاومة الإسلامية.

وأوضح أن قوات الحشد الشعبي ستبقى موجودة ولن نسمح بحلها أو التفريط بها.

وكانت القوات الأمريكية قد قصفت فجر الاثنين الماضي أحد ألوية الحشد الشعبي العراقية المرابطة على الحدود العراقية السورية أقصى غربي العراق مما تسبب بمقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي.