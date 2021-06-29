وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الأمريكي والفرنسي تعزيز التنسيق الثنائي

السعودية - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن، والفرنسي جان إيف لودريان، كلا على حدة، تعزيز التنسيق الثنائي في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في الاجتماع.

وفي السياق، بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأرجنتيني فيليب كارلوس سولا، واستعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.