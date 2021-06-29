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اليابان: "الأرملة السوداء" تخسر فرصتها الأخيرة لتجنب الإعدام

04:45 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
اليابان: "الأرملة السوداء" تخسر فرصتها الأخيرة لتجنب الإعدام

شيساكو كاكهي

طوكيو- (بي بي سي):

خسرت قاتلة يابانية متسلسلة مُدانة بقتل ثلاثة رجال، وتُعرف باسم "الأرملة السوداء"، آخر طلب استئناف يحق لها تقديمه لتفادي عقوبة الإعدام.

وأُدينت شيساكو كاكهي، التي يبلغ عمرها 74 عاما، بقتل زوجها وإثنين من عشاقها، ومحاولة قتل عشيق ثالث، ما دعا اليابانيين إلى مقارنتها بأنثى العنكبوت التي تقتل شريكها بعد التزاوج.

وكانت كاكهي تبحث عن ضحاياها في مواقع المواعدة، وتختار رجالا أثرياء كبارا في السن وليس لديهم أطفال، وحصلت بهذه الطريقة على الملايين من أموال الميراث وعقود التأمين على الحياة، بعد تسميم الضحايا بمادة السيانيد القاتلة.

وتمت المصادقة على الحكم بإعدام كاكهي شنقا على الرغم من أن محاميها قالوا إنها مصابة بالخرف ولا يمكنها فهم الإجراءات القانونية.

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الأرملة السوداء طوكيو اليابان شيساكو كاكهي

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