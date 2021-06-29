Masrawy logo white

أمريكا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في ميامي إلى 11 قتيلا

03:12 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
أمريكا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في ميامي إلى 11 قتيلا

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى بمقاطعة (ميامي-داد) بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 11 قتيلا، فيما لا يزال هناك 150 شخصا في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن عمليات البحث والانقاذ في موقع انهيار المبنى دخلت اليوم الثلاثاء، يومها السادس.

وأفادت (سي.إن.إن.) بأنها حصلت على خطاب بعثه رئيس مجلس إدارة مبنى "تشامبلين تاورز ساوث" - قبيل انهياره - إلى السكان في شهر أبريل من العام الجاري يحذر من حجم التلف في المبنى وأنه بحاجة ماسة إلى الإصلاح.

وكان المبنى المكون من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار الخميس الماضي بينما كان السكان نائمين في الداخل.

هذا المحتوى من

انهيار مبنى سكني واشنطن ولاية فلوريدا الأمريكية أمريكا

الخبر التالى:

الجامعة العربية تدين هدم المنازل بحي البستان في القدس المحتلة

كورونا.. لحظة بلحظة

376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رحيل أنسي ساويرس.. العصامي الذي أعاد بناء إمبراطوريته مرتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا