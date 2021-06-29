أمريكا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في ميامي إلى 11 قتيلا

واشنطن - أ ش أ

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى بمقاطعة (ميامي-داد) بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 11 قتيلا، فيما لا يزال هناك 150 شخصا في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن عمليات البحث والانقاذ في موقع انهيار المبنى دخلت اليوم الثلاثاء، يومها السادس.

وأفادت (سي.إن.إن.) بأنها حصلت على خطاب بعثه رئيس مجلس إدارة مبنى "تشامبلين تاورز ساوث" - قبيل انهياره - إلى السكان في شهر أبريل من العام الجاري يحذر من حجم التلف في المبنى وأنه بحاجة ماسة إلى الإصلاح.

وكان المبنى المكون من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار الخميس الماضي بينما كان السكان نائمين في الداخل.