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الأسطول الروسي يختبر جاهزية منظومات الدفاع الجوي في القرم

10:02 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
الأسطول الروسي يختبر جاهزية منظومات الدفاع الجوي في القرم

منظومة اس-400

موسكو - أ ش أ

أجرى أسطول البحر الأسود الروسي اختبارا لجاهزية منظومات الدفاع الجوي (إس-400) في شبه جزيرة القرم، حيث جرى استخدام مقاتلات وقاذفات وطائرات الهليكوبتر القتالية.

وقال رئيس قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود أليكسي روليف، إنه جرى استخدام مقاتلات "سو-30" و"سو-27" وكذلك قاذفات "سو-24" وطائرات الهليكوبتر القتالية كأهداف افتراضية لاختبار جاهزية قوات ومنظومات الدفاع الجوي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن روليف قوله إن أطقم الطائرات والمروحيات التابعة لأسطول البحر الأسود والوحدات الجوية للمنطقة العسكرية الجنوبية أجرت تدريبات مع فرق أنظمة الدفاعات الجوي إس-400 ووحدات أنظمة صواريخ بانتسير.

يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق تدريبات كبيرة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، يشارك فيها 5000 جندي و40 طائرة و32 سفينة من 32 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن أسطول البحر الأسود الروسي "يقوم بمجموعة من الإجراءات لمراقبة على تصرفات السفن" المشاركة في التدريبات.

هذا المحتوى من

Asha
إس 400 أسطول البحر الأسود الروسي منظومات الدفاع الجوي شبه جزيرة القرم

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