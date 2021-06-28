وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه للإمارات غدًا

تل أبيب - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة صباح غد الثلاثاء في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي والأولى منذ إبرام إسرائيل والإمارات إتفاق إبراهام.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يلتقي لابيد خلال زيارته بعدد من الوزراء من بينهم نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الصايغ ووزيرة الثقافة نورة الكعبي. كما سيلتقي مع ممثلين عن الجاليات اليهودية في أبو ظبي ودبي.

من المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية الإسرائيلية في دبي. وسيشارك في الفعاليات مسؤولون حكوميون إماراتيون وممثلون عن الجالية اليهودية.

بالإضافة إلى ذلك، سيزور لبيد جناح إسرائيل في معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل.

كانت الإمارات والبحرين وقعتا مع إسرائيل على اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات بينهم في سبتمبر الماضي برعاية الولايات المتحدة.