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التشيك تحتج على القائمة الروسية للدول غير الصديقة

08:21 م الإثنين 28 يونيو 2021
التشيك تحتج على القائمة الروسية للدول غير الصديقة

‏التشيك

براغ - (د ب أ)

احتجت جمهورية التشيك على الكرملين بسبب إدراجها على ما يسمى بقائمة الدول الأجنبية غير الصديقة.

واستدعت وزارة الخارجية في براغ السفير الروسي اليوم الاثنين وسلمته مذكرة احتجاج، حسبما أعلنت متحدثة باسم الوزارة.

وقالت إن القائمة التي تضم فقط الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التمييز بين الدول.

كما دعت جمهورية التشيك القيادة في موسكو إلى إجراء محادثات بشأن "التسديد الكامل للأضرار" الناجمة عن الانفجارات التي وقعت في مستودع للذخيرة قبل نحو سبعة أعوام.

وتحمل حكومة براغ عملاء الاستخبارات الروسية المسؤولية عن الحادث الذي وقع في بلدة فربتيس التشيكية وأسفر عن مقتل عاملين وتسبب في أضرار مادية كبيرة.

وأكدت موسكو معارضتها الشديدة لهذه الاتهامات.

وفي ظل تصاعد الأزمة بين البلدين في شهري أبريل ومايو، تبادل الجانبان طرد الدبلوماسيين.

التشيك وزارة الخارجية براغ السفير الروسي الاستخبارات الروسية

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