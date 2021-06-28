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قوات التحالف في اليمن تعلن تدمير 6 طائرات و4 صواريخ حوثية في 48 ساعة

03:41 ص الإثنين 28 يونيو 2021
قوات التحالف في اليمن تعلن تدمير 6 طائرات و4 صواريخ حوثية في 48 ساعة

أرشيفية

الرياض-(د ب أ):

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية استهدفت جميعها مدنيين وأعيانا مدنية جنوب المملكة في غضون 48 ساعة.

ولفت تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت أمس الأحد مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية صوب خميس مشيط.

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