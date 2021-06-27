إصابة رئيس وزراء لوكسمبورج بكورونا بعد القمة الأوروبية

لوكسمبورج - (د ب أ)

أعلنت الحكومة في لوكسمبورج مساء اليوم الأحد أن رئيس الوزراء زافير بيتل، أجرى اختبارا للكشف عن عدوى فيروس كورونا في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت مؤخرًا في بروكسل، وأن النتيجة جاءت إيجابية.

وأوضحت الحكومة أن بيتل البالغ من العمر 48 عامًا عانى من أعراض طفيفة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وأنه سيواصل مباشرة عمله من المنزل حيث سيدخل في حجر صحي لمدة عشرة أيام.

كان بيتل خالط خلال القمة العديد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وبحسب تصريحاته، فإنه حصل على الجرعة الأولى من التطعيم ضد الفيروس، بلقاح أسترازينيكا، في السادس من مايو الماضي. وقالت متحدثة حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه كان من المقرر أن يحصل بيتل على الجرعة الثانية هذا الأسبوع.

وأظهرت صور مخالطة بيتل على نحو متقارب مع شخصيات أخرى، مثل المستشار النمساوي زباستيان كورتس ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وكان الثلاثة يرتدون الكمامة أثناء ذلك.

كما اختلط بيتل أيضًا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ولم يتم بعد تحديد تأثير هذه المخالطات على بيتل.