التحالف العربي: اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد تمكن الدفاعات الجوية لقوات التحالف من اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الملشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط بجنوب غرب المملكة.

وقال التحالف حسبما ذكرت قناة الإخبارية السعودية، إن الملشيا الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين، مشيرا إلى أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد وشيك، مؤكدا أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت المحاولات العدائية تجاه المملكة كافة.