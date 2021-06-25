إثيوبيا ترد على اتهامات دولية بتلويث مناخ العملية الانتخابية

وكالات:

أعربت الخارجية الإثيوبية عن تقديرها لما وصفته بـ"اهتمام أبداه الشركاء الدوليون للبلاد منذ فترة طويلة في العملية الانتخابية للانتخابات الوطنية السادسة في إثيوبيا".

وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان "نقدر الاعتراف بنزاهة المجلس الوطني للانتخابات الاثيوبي، والمشاركة النشطة للمجتمع المدني، والإقبال الكثيف من الناخبين".

وتابع البيان "وجدنا أنه من الضروري وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن الادعاءات التي قدمها بعض شركائنا بما انهم فشلوا في إظهار الحقيقة غير المشوهة للعملية الانتخابية".

وأضاف أن "الإدارة السياسية الجديدة أظهرت التزامها بتوسيع البيئة السياسية من خلال إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح للمعارضين بالمشاركة في الحياة السياسية لبلدهم. وإن محاولة ربط اعتقال بعض زعماء المعارضة بالعملية الانتخابية مضللة وتدخل لا داعي له في العملية القضائية. لم تسجن الحكومة الإثيوبية أي شخص بسبب تعبيره بحرية عن آرائه السياسية".

وأوضح البيان أن "الادعاء بمضايقة ممثلي وسائل الإعلام هو نموذج للتحريف الفادح للعملية الانتخابية. تعتقد الحكومة أن إحدى الثمار الواضحة وغير المتنازع عليها للإدارة السياسية الجديدة هي توسيع المشهد الإعلامي بدءًا من المنافذ التقليدية إلى منصات التواصل الاجتماعي المنتشرة. لدهشتنا، كانت إحدى شكاوى وسائل الإعلام العامة أن بعض الأحزاب السياسية المتنافسة فشلت في الاستفادة من وقت الحملات الإعلامية المجانية التي خصصها لها المجلس الوطني للانتخابات".

وأردف "تعتقد الحكومة الإثيوبية أن الانتخابات العامة السادسة هي خطوات مهمة في هذا المضمار. كانت هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها الناس ممثليهم دون ضغوط، بتوظيف الفرص التي أوجدتها الإصلاحات القانونية والمؤسسية المختلفة التي اتخذتها الحكومة لجعل العملية الانتخابية عادلة وشفافة".