Masrawy logo white

إلقاء القبض على منفذ عملية الطعن في ولاية بفاريا بألمانيا (فيديو)

08:35 م الجمعة 25 يونيو 2021
إلقاء القبض على منفذ عملية الطعن في ولاية بفاريا بألمانيا (فيديو)

الشرطة الألمانية

وكالات:

ألقت قوات الأمن الألمانية، القبض على منفذ عملية طعن، في ولاية بافاريا، قتل نحو ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين.

ولم تكشف الشرطة الألمانية بعد عن نوايا منفذ عملية الطعن، إلا أنها قالت إنه كان بمفرده.

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة أن عدة أشخاص قتلوا في هجوم بسكين في وسط مدينة فورتسبورج بجنوبى ألمانيا.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر" مقاطع فيديو لمنفذ عملية الطعن.

الشرطة الألمانية حادث طعن ألمانيا ولاية بفاريا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا