إلقاء القبض على منفذ عملية الطعن في ولاية بفاريا بألمانيا (فيديو)

وكالات:

ألقت قوات الأمن الألمانية، القبض على منفذ عملية طعن، في ولاية بافاريا، قتل نحو ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين.

ولم تكشف الشرطة الألمانية بعد عن نوايا منفذ عملية الطعن، إلا أنها قالت إنه كان بمفرده.

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة أن عدة أشخاص قتلوا في هجوم بسكين في وسط مدينة فورتسبورج بجنوبى ألمانيا.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر" مقاطع فيديو لمنفذ عملية الطعن.

