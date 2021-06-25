الحكومة الليبية: نتطلع إلى التزام محلي ودولي بنتائج مؤتمر برلين



طرابلس - (د ب ا):

رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمخرجات مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

وفي بيان نشرته اليوم الجمعة، أكدت الحكومة على أن ما خلص إليه المؤتمر يعبر عن أهداف الشعب الليبي وتطلعه للاستقرار وبناء دولة مستقلة تملك قرارها السيادي.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنها تتطلع إلى التزام الأطراف المحلية والدولية كافة بنتائج المؤتمر والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي الوطني في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

ذكر أن هذا هو ثاني مؤتمر تستقبله العاصمة برلين بخصوص ليبيا. وكانت العاصمة الألمانية استضافت المؤتمر الأول في يناير 2020، حيث وجهت المستشارةالألمانية أنجيلا ميركل وماس بالمشاركة مع الأمم المتحدة الدعوة إلى مجموعة الدول المعنية بالصراع في ليبيا للقدوم إلى برلين.

وكان الهدف الرئيسي من المؤتمر هو إنهاء التدخل الخارجي في الصراع الليبي والذي تمثل في توريد أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن. ووفقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، لا يزال هناك حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا.

وتشهد ليبيا هدنة في الوقت الراهن، حيث تتولى مقاليد السلطة في البلاد حكومة انتقالية، حتى موعد إجراء انتخابات وهو ما عزز الأمل في السلام منذ المؤتمر الأول.