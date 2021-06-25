وصول شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى مطار معيتيقة الليبي

طرابلس - أ ش أ

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الجمعة، وصول شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد إلى مطار معيتيقة الدولي بليبيا.

وأوضحت المنظمة - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أن الشحنة تضم 54 ألفا و600 جرعة، وهي الثالثة التي تقدم إلى ليبيا عبر مبادرة "كوفاكس".. مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، بناء على خطة توزيع مصممة بالتنسيق مع الجهات الصحية.

وأشارت إلى تسلم ليبيا شحنتين من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" عبر مبادرة "كوفاكس"، حيث شملت الشحنة الأولى 57 ألفا و600 جرعة، والثانية 117 ألفا و600 جرعة.

ونقلت المنظمة عن ممثلي حكومة الوحدة الليبية المؤقتة تقديرهم لوصول المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي إلى ليبيا وتقديرهم لجهود منظمة الصحة العالمية و"يونيسيف".