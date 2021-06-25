Masrawy logo white

وصول شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى مطار معيتيقة الليبي

02:38 م الجمعة 25 يونيو 2021
وصول شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى مطار معيتيقة الليبي

أرشيفية

طرابلس - أ ش أ

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الجمعة، وصول شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد إلى مطار معيتيقة الدولي بليبيا.

وأوضحت المنظمة - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أن الشحنة تضم 54 ألفا و600 جرعة، وهي الثالثة التي تقدم إلى ليبيا عبر مبادرة "كوفاكس".. مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، بناء على خطة توزيع مصممة بالتنسيق مع الجهات الصحية.

وأشارت إلى تسلم ليبيا شحنتين من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" عبر مبادرة "كوفاكس"، حيث شملت الشحنة الأولى 57 ألفا و600 جرعة، والثانية 117 ألفا و600 جرعة.

ونقلت المنظمة عن ممثلي حكومة الوحدة الليبية المؤقتة تقديرهم لوصول المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي إلى ليبيا وتقديرهم لجهود منظمة الصحة العالمية و"يونيسيف".

هذا المحتوى من

شحنة لقاح كورونا ليبيا مطار معيتيقة الدولي يونيسيف لقاحات كورونا

الخبر التالى:

رسالة من عون إلى البابا فرنسيس بشأن الوضع في لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنقاذ 4 أشخاص والبحث عن 2 آخرين.. انهيار عقار في الإسكندرية - صور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا