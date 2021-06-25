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روسيا تنقل أحدث طائراتها المقاتلة محملة بصواريخ فرط صوتية إلى سوريا

01:10 م الجمعة 25 يونيو 2021
روسيا تنقل أحدث طائراتها المقاتلة محملة بصواريخ فرط صوتية إلى سوريا

المقاتلة ميج 31

موسكو - أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الروسية، إرسال مقاتلات عسكرية حديثة من طراز "ميج 31 كا" قادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا.

وجاء في بيان للدفاع الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الجمعة- "انطلقت في البحر الأبيض المتوسط اليوم 25 يونيو تدريبات مشتركة بين القوات البحرية والجوية الروسية، وبأمر من القيادة سيتم إشراك مقاتلات من طراز "ميج 31 كا" الحاملة لصواريخ "كينجال" في هذه التدريبات في سوريا".

وتشير وسائل إعلام روسية أخرى أن وزارة الدفاع أرسلت طائرتين من نوع "ميج ــ 31 كا" الحديثة إلى قاعدة "حميميم" في سوريا للمشاركة في التدريبات المذكورة.

يُذكر أن صاروخ "كينجال" تعادل سرعته 10 أمثال سرعة الصوت ويطير متبعا مسارا متعرجا، ما يسمح له باختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ، حيث انضم صاروخ "كينجال" إلى ترسانة الأسلحة الدفاعية الروسية مؤخرا.

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ميج 31 الطائرات المقاتلة روسيا وزارة الدفاع الروسية سوريا

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