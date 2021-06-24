وفاة نزار بنات خلال اعتقاله تثير ردود فعل جماهيرية وسياسية

غزة- (بي بي سي):

عبر مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن صدمته عقب وفاة الناشط نزار بنات، وقدم في تغريده له على موقع "تويتر" تعازيه لعائلته مطالبا بتحقيق كامل ومستقل وشفاف.

أما مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينية فعبر هو الآخر على صفحته على فيسبوك عن الصدمة والحزن العميق، مطالبا في ذات الوقت احترام حرية التعبير وتوفير ما سماه "المساحة الآمنة للشخصيات السياسية التي يتوجب حمايتها".

وحملت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن كل مضاعفات ونتائج وفاة الناشط والمعارض السياسي، نزار بنات.

وحملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة، مسؤولية "اغتيال" الناشط والمعارض نزار بنات. وقالت "ليس مقبولاً أن تواصل السلطة اعتقال النشطاء.

ويعد نزار بنات من النشطاء المعروفين والمعارضين للسلطة الفلسطينية، وكان قد ترشح عن قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التي كان من المقرر أن تجري في مايو الماضي وأجلها الرئيس محمود عباس.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في غزة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية استنكارا لما سمته "جريمة اغتيال المناضل نزار بنات" وذلك اليوم في ساحة الجندي المجهول في غزة.