Masrawy logo white

رئيس الوزراء الفلسطيني يأمر بفتح تحقيق فوري في وفاة الناشط نزار بنات

01:49 م الخميس 24 يونيو 2021
رئيس الوزراء الفلسطيني يأمر بفتح تحقيق فوري في وفاة الناشط نزار بنات

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

وكالات:

أمر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة الناشط السياسي المعارض نزار بنات خلال اعتقاله من قبل قوى الأمن.

وطالب اشتية بتشكيل لجنة فورية ومحايدة، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، وعشوية رئيس الهئية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وطبيب ممثل عن عائلة بنات، للتحقيق في وفاة المواطن نزار بنات خلال اعتقاله من قبل قوى الأمن.

وقال في بيان نشره على "فيسبوك"، إن اللجنة ستبدأ أعمالها فورا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وتستمع إلى شهادات عائلته وشهود العيان والمسؤولين.

وأضاف أنه "سيتم مد اللجنة بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام".

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني وفاة الناشط نزار بنات محمد الشلالدة عمار دويك

الخبر التالى:

فيروس كورونا : 6 إصابات بسلالة دلتا تكتشف في تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد شائعة حذف مستحقين.. 11 شرطًا للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا