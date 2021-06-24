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مركز صحي أوروبي: متحور "دلتا" سيشكل 90% من إصابات أوروبا نهاية أغسطس

01:24 ص الخميس 24 يونيو 2021
مركز صحي أوروبي: متحور "دلتا" سيشكل 90% من إصابات أوروبا نهاية أغسطس

أرشيفية

السويد - (أ ش أ)
حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض من أن متحور كورونا "دلتا" قد يُشكل ما يصل إلى 90% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأضاف المركز، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الأربعاء، أن متحور "دلتا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، لديه قدرة بنسبة 40% إلى 60% على الانتشار من متحور "ألفا" المكتشف في إنجلترا.
وأوضح المركز الأوروبي أن تناول جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا ذات الجرعتين بالأساس لا يوفر الحماية المطلوبة ضد المتحور "دلتا" مقارنة بالمتحورات الأخرى وذلك بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم.
في الوقت نفسه، أشارت القناة إلى أن التطعيم الكامل عن طريق تناول جرعتين يوفر نفس الحماية الصحية ضد "دلتا" والمتحورات الأخرى.

هذا المحتوى من

Asha
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