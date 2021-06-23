روسيا: الوضع في ليبيا يتطور بالاتجاه الصحيح
روسيا - (أ ش أ)
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين، إن الوضع في ليبيا يتطور بالاتجاه الصحيح، مشددًا على أهمية تقليص الوجود الأجنبي في ليبيا.
وأضاف فرشينين، في ختام مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، أن "هناك فرصة لتحقيق الاستقرار، ويتعين الحد من الوجود المسلح بعناية وبشكل مدروس".
واختتم مؤتمر "برلين 2" أعماله، مساء اليوم الأربعاء، وسط تمسك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر 2021.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان