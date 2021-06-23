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كامالا هاريس تستعد لأول زيارة إلى الحدود الأمريكية الجنوبية لحل أزمة الهجرة

08:16 م الأربعاء 23 يونيو 2021
كامالا هاريس تستعد لأول زيارة إلى الحدود الأمريكية الجنوبية لحل أزمة الهجرة

كامالا هاريس

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن مكتب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، موعد زيارتها الأولى إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية منذ توليها المنصب وتكلفتها بمعالجة أصل قضية الهجرة غير الشرعية.

وأشار المكتب في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن هاريس ستقوم بزيارتها يوم الجمعة المقبل إلى منطقة إلباسو في ولاية تكساس الأمريكية، على أن يرافقها وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في مارس الماضي أن هاريس ستكون مسئولة عن التعامل مع قضية زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الأمريكية-المكسيكية، مع وصول أعداد غير مسبوقة من الأطفال إلى المنطقة.

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كامالا هاريس الحدود الأمريكية الجنوبية أزمة الهجرة

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