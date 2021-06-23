إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة "دلتا"



تل أبيب - (د ب أ):

أعادت إسرائيل فرض بعض القيود المرتبطة بفيروس كورونا بعد ارتفاع حاد في الإصابات بسلالة دلتا من الفيروس، حيث أصبح ارتداء الكمامات مطلوبا مرة أخرى عند المعابر الحدودية وفي المرافق الطبية والمطار الدولي الرئيسي.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أن التدابير ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

وإضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامات تعادل نحو 1500 دولار على الآباء الذين ينتهك أطفالهم تدابير الحجر الصحي.

كما أصبح من تلقوا اللقاح أو تعافوا من إصابة سابقة بكورونا مطالبين بالدخول في حجر صحي إذا ما خالطوا أشخاصا مصابين بـ "سلالة خطيرة" من فيروس كورونا، بما في ذلك إذا حدث الاختلاط على متن طائرة.

ويمثل هذا انتكاسة، حيث كان من حصلوا على اللقاح أو تعافوا من الإصابة معفيين من متطلبات الحجر الصحي.

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الليلة الماضية عن "تفش جديد" لفيروس كورونا، وناشد الإسرائيليين عدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي، معظمها مرتبطة بسلالة دلتا.

وتلقى أكثر من 5ر5 مليون شخص في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، فيما حصل نحو 2ر5 على الجرعتين المطلوبتين.