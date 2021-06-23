دول بمجموعة العشرين تعمل على خارطة طريق لتمكين المرأة في سوق العمل

روما - (د ب أ)

ترغب دول عديدة داخل مجموعة العشرين في تعزيز دور النساء والشباب في سوق العمل،وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا.

ويناقش وزراء التعليم والعمل في أهم 20 دولة صناعية وناشئة في العالم، أو ما يطلق عليه مجموعة العشرين، خارطة طريق مشتركة بداية من اليوم الثلاثاء في مدينة كاتانيا، في صقلية الإيطالية.

وتسعى إيطاليا، التي تتولى حاليا رئاسة المجموعة، جاهدة من أجل التوصل لخارطة طريق ملموسة حول توظيف المرأة.

وذكرت تقارير أن الهدف هو تقليص فجوة التوظيف بين النساء والرجال بنسبة 25% داخل دول المجموعة بحلول عام 2025. ومع ذلك، فإن هذا الهدف بشأن تقليص فجوة التوظيف موجود منذ سنوات.

وسلط وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل، الذي يحضر الاجتماع في كاتانيا، الضوء على إحدى المشكلات التي تواجهها دول العشرين بسبب الجائحة.

وقال هيل لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم إن "عدد أماكن التدريب وكذلك عدد المتقدمين قد انخفض بالفعل خلال العام الماضي. والاختبار الحقيقي سيأتي هذا الصيف".

وتابع "نحن حاليا نسابق الزمن، حيث تبدأ سنة التدريب في الأول من سبتمبر". وقال "يجب ألا نسمح بعام من فيروس كورونا خلال التدريب".