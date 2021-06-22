حماس تحذر إسرائيل من التباطؤ في كسر حصار غزة وإعاقة إعادة الإعمار

غزة - (د ب أ)

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء إسرائيل من التباطؤ في كسر حصار غزة أو إعاقة عملية إعادة الإعمار.

وقالت حماس في بيان صحفي "نحذر الاحتلال وحلفاءه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقا أو إعاقة عملية الإعمار".

وصدر بيان حماس عقب اجتماع طارئ عقدته مع الفصائل الفلسطينية في غزة لبحث ما تصفه استمرار تشديد إسرائيل حصار القطاع والتباطؤ في بدء إعادة الإعمار.

وهددت الحركة بأن "شعبنا ومقاومتنا لن يصمتوا مطلقًا وسيرى العدو أننا جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها".

وأكدت أن إسرائيل "لن تفلح في سياسة الابتزاز ولي الذراع ولن نقبل الضغط على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها، فالأسرى مقابل أسرى وسيرى العدو بأسًا لم يره من قبل، فشعبنا جاهز للتحدي وفرض مزيدٍ من المعادلات".

وقبل يومين قال مصدر في "حماس" إنها وجهت رسائل تحذير لوسطاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بشأن احتمال انهيار الهدوء في غزة بسبب تشديد الحصار على القطاع.

وذكر المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رسائل تحذير شفوية تم إبلاغها من قيادة حماس إلى مصر وقطر والأمم المتحدة وأطراف إقليمية أخرى تدخلت في اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المصدر فإن حماس طالبت بإعادة فتح معابر قطاع غزة ورفع قيود إسرائيل بما يشمل بدء خطوات ملموسة لضمان تدفق مواد البناء اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار.