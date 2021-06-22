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مجلس الأمة الكويتي: مشاجرات عنيفة بعد الموافقة على الموازنة

02:38 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
مجلس الأمة الكويتي: مشاجرات عنيفة بعد الموافقة على الموازنة

مجلس الأمة الكويتي

الكويت- (بي بي سي):

اندلعت مشاجرات في البرلمان الكويتي خلال جلسة اليوم لمناقشة ميزانية العام الحالي. وأدى الشجار إلى استدعاء حراس البرلمان لاستعادة النظام بعد الاشتباك بين نواب المعارضة والموالين للحكومة.

واندلع خلاف غاضب بعد التصويت بالموافقة على الموازنة العامة للدولة. وقد يكسر هذا التصويت الجمود الذي كان يعيق الإصلاحات في الكويت.

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