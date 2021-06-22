تواجد شرطي مكثف في فرانكفورت عقب سماع دوي إطلاق نار

فرانكفورت - (د ب أ):

انتشرت الشرطة في مدينة فرانكفورت الألمانية على نحو مكثف عقب سماع دوي إطلاق نار.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الثلاثاء إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مصابون أو قتلى.

وبحسب البيانات، تم إطلاق النار في حي جريسهايم، الذي قامت الشرطة بتطويقه بعد ذلك.

وذكرت المتحدثة أنه لم يتضح بعد المزيد من المعلومات عن الواقعة.