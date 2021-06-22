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سوريا: التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذائف الهاون الأحياء السكنية في ريف حماة

11:37 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
سوريا: التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذائف الهاون الأحياء السكنية في ريف حماة

سقوط قذيفة هاون

دمشق - أ ش أ:

استهدفت التنظيمات الإرهابية بقذائف الهاون، الأحياء السكنية بريف حماة في سوريا.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة، حسبما نقل (التليفزيون السوري) اليوم الثلاثاء إن: "التنظيمات الإرهابية المتمركزة في قرية "السرمانية" بريف سهل الغاب الشمالي الغربي أطلقت عددًا من قذائف الهاون التي سقطت على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب استهدفت، في وقت سابق اليوم، بالقذائف الصاروخية بلدة (جورين) بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، ووقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

هذا المحتوى من

Asha
قذائف الهاون ريف حماه التنظيمات الإرهابية سوريا

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