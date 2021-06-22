Masrawy logo white

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة "تجسس أمريكية" شرقي اليمن

01:27 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة "تجسس أمريكية" شرقي اليمن

الحوثيين

صنعاء-(د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، شرقي البلاد.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيجل) بصاروخ أرض جو".

وأشار الناطق العسكري باسم الحوثيين، إلى أن الطائرة أسقطت في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأضاف أنه "قد تم استهدافها أثناء تنفيذها لعمليات عدائية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد عدد من الجبهات بمحافظة مأرب معارك عنيفة متقطعة بين مسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، إذ يحاول الحوثيون منذ أشهر الاستيلاء على هذه المحافظة الاستراتيجية.​

الحوثيون طائرة تجسس أمريكية صنعاء طائرة مسيرة اليمن

كورونا.. لحظة بلحظة

509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا