وزيرا خارجية تونس والإمارات يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز التعاون الثنائي

تونس - (أ ش أ)

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون في جميع المستويات.

وذكر بيان للخارجية التونسية صدر الاثنين أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، هنأ خلاله الجرندي نظيره الإماراتي على إثر انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي لعامي 2022 و2023، الذي يعكس التقدير الذي يحظى به هذا البلد الشقيق على المستوى الدولي.

وأعرب له عن تمنياته لدولة الإمارات بمزيد من النجاح وعن استعداد تونس للعمل سويا من أجل المساهمة في نشر ثقافة الأمن والسلم.

وأضاف البيان أنه الاتصال مثل مناسبة للتنسيق والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أبرز الاستحقاقات القادمة، من بينها مؤتمر (برلين 2)، الدولي المعني بالمسار السياسي الليبي، حيث أكد الجرندي أهمية أن تضافر جهود الدول العربية والمجموعة الدولية لحشد الدعم لأشقائنا الليبيين من أجل إتمام مسارهم السياسي بنجاح.