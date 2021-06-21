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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أشخاص وشركات في ميانمار

09:13 م الإثنين 21 يونيو 2021
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أشخاص وشركات في ميانمار

الاتحاد الأوروبي

لوكسمبورج - (د ب أ)

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات اقتصادية مملوكة للدولة أو تخضع لسيطرتها ومنظمة قدامي المحاربين في ميانمار لصلتهم بالانقلاب العسكري الذي وقع في وقت سابق من العام الجاري.

وتستهدف الإجراءات التقييدية، التي وقع عليها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم في لوكسمبورج، قطاعي الأحجار الكريمة والأخشاب.

وقال بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي للإعلان عن هذه الخطوة إن الهدف هو تقييد قدرة الجيش على الاستفادة من الموارد الطبيعية في ميانمار "مع تجنب الإضرار بالشعب".

وبهذا التحديث، يرتفع عدد الأشخاص الذين يخضعون لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول أو حظر السفر إلى 43 شخصا وستة كيانات، وفقا للاتحاد.

ووجهت اتهامات إلى الأشخاص الجدد المدرجين في قائمة العقوبات، ومن بينهم وزراء ونواب وزراء، بتقويض الديمقراطية وسيادة القانون والمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دولة ميانمار الواقعة في جنوب شرق آسيا.

الاتحاد الأوروبي ميانمار قدامي المحاربين في ميانمار الانقلاب العسكري

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