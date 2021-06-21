Masrawy logo white

الخارجية: إطلاق سراح 90 مصريا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية في ليبيا

04:46 م الإثنين 21 يونيو 2021
الخارجية: إطلاق سراح 90 مصريا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية في ليبيا

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم اليوم الإثنين، إطلاق سراح 90 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس، منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف ثروت - في بيان صحفي اليوم - أن السفارة المصرية في طرابلس، التي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وقدَّم السفير المصري، الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد، الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

هذا المحتوى من

البعثة الدبلوماسية المصرية طرابلس السفير محمد ثروت سليم الهجرة غير الشرعية ليبيا محتجزين مصريين اطلاق سراح محتجزين

الخبر التالى:

وزير الخارجية القطري يتسلم أوراق اعتماد أول سفير للسعودية منذ المقاطعة

كورونا.. لحظة بلحظة

532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا