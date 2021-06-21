تقارير:طالبان تدخل مدينة قندوز وتسيطر على 16 منطقة

كابول- (أ ش أ ):

ذكرت تقارير إخبارية أفغانية أن حركة طالبان تواصل طرد قوات الأمن الأفغانية ، من المناطق في جميع أنحاء أفغانستان ودخلت مدينة في شمال البلاد .

وذكرت جريدة "لونج وور" الأفغانية أن القوات الأفغانية إما تقوم بالاستسلام أو الانسحاب ،من المراكز الإدارية والمراكز الأمنية الرئيسية أمام قوات طالبان،حيث وقعت 16 منطقة في تسع مقاطعات تحت سيطرة طالبان خلال الفترة بين 18 يونيو و 20 يونيو، بينما دخلت قوات طالبان مدينة قندوز.

وأضافت الجريدة أن قوات الأمن الأفغانية تمكنت حتى الآن من وقف الهجوم، لا سيما في الشمال، حيث تتمتع طالبان بزخم وتسيطر على وتيرة القتال، فيما تقوم وحدات الجيش والشرطة الأفغانية إما بالتخلي عن مراكز المقاطعات، وفي بعض الحالات القواعد العسكرية، أو تسليمها إلى طالبان، وتمكنت القوات الأفغانية من استعادة السيطرة على ثلاث مناطق فقط منذ الأول من مايو الماضي.

ويثير هجوم طالبان في الشمال القلق بشكل خاص، حيث أن هذه المقاطعات موطن للعديد من سماسرة السلطة المهمين في الحكومة الأفغانية، إذا ظلت عواصم المقاطعات الشمالية تحت تهديد طالبان وتركت مقاطعات بأكملها في خطر السقوط في يد طالبان، فستضطر الحكومة الأفغانية إلى إعادة نشر قوات من الجنوب والشرق، أو المخاطرة بفقدان مناطق كبيرة في الشمال.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه في ولاية قندوز، استولت طالبان على مدخل (مدينة قندوز) قبل أن تنتشر في جميع أنحاء أحيائها، بينما تم الإبلاغ عن حدوث قتال في جميع أنحاء المدينة.

واجتاحت طالبان مدينة قندوز في عامي 2015 و 2016 ،وسيطرت عليها لفترة قصيرة من الزمن، قبل أن تؤدي القوات الجوية الأمريكية والقوات الخاصة الأمريكية دورًا رئيسيًا في مساعدة الجيش الأفغاني على إخراج طالبان من المدينة،وفي نهاية هذا الأسبوع استولت طالبان أيضًا على منطقة داشت أرتشي في مقاطعة قندوز،ووفقا للتقارير استولت طالبان على مناطق متفرقة في الشمال والجنوب الغربي وشرق البلاد.

وسيطرت طالبان على أكثر من 50 منطقة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في منتصف أبريل أنها ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021،وتسيطر طالبان حاليًا على 118 من أصل 407 مقاطعة في أفغانستان، في حين يجري القتال على 190 مقاطعة أخرى.