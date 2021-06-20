العراق: الصاروخ الذي استهدف قاعدة عين الأسد انطلق من منطقة البغدادي

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن الصاروخ الذي استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار انطلق من جهة منطقة البغدادي التابعة للمحافظة.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الأحد/ - أن الصاروخ لم ينفجر ولم يتم تسجيل أية خسائر، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تجري تحقيقا في الحادث.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، سقوط صاروخ في محيط قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار.