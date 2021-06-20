Masrawy logo white

العراق: الصاروخ الذي استهدف قاعدة عين الأسد انطلق من منطقة البغدادي

05:51 م الأحد 20 يونيو 2021
العراق: الصاروخ الذي استهدف قاعدة عين الأسد انطلق من منطقة البغدادي

قاعدة عين الأسد

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن الصاروخ الذي استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار انطلق من جهة منطقة البغدادي التابعة للمحافظة.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الأحد/ - أن الصاروخ لم ينفجر ولم يتم تسجيل أية خسائر، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تجري تحقيقا في الحادث.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، سقوط صاروخ في محيط قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار.

هذا المحتوى من

قاعدة عين الأسد منطقة البغدادي العراق

الخبر التالى:

السعودية: ندرس إعطاء جرعة لقاح ثانية مضادة لكورونا من نوع مختلف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اليورو.. إيطاليا 0 - 0 ويلز.. سويسرا 2 - 0 تركيا.. حسم التأهل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا