النمسا: إنهاء الالتزام بارتداء الكمامات اعتبارا من 22 يوليو المقبل

فيينا- (أ ش أ):

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، إنه سيتم إنهاء الالتزام بارتداء الكمامات في البلاد اعتبارا من 22 يوليو المقبل.

وأكد كورتس - في تصريحات، اليوم الأحد- أن الحكومة سوف تواصل إقرار المزيد من التسهيلات مع انخفاض الإصابات الجديدة بوباء كورونا المستجد وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.

وأشار المستشار النمساوي، إلى أن النظام الحالي في محاصرة العدوى أثبت نجاحه خاصة التشديد على ضرورة إثبات تلقي اللقاح أو التعافي أو إجراء اختبار حديث، لافتا إلى أن 4 ملايين شخص في البلاد أصبحوا محصنين من الوباء بشكل جيد.

وأضاف كورتس، أن النمسا من أكثر دول العالم في عدد اختبارات كورونا اليومية التي تجرى بكثافة وسهولة في كل المناطق، لافتا إلى أنه سوف يتم إلغاء حظر التجول نهائيا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل .

وذكر المستشار النمساوي، أن المناسبات والتجمعات الضخمة ستكون متاحة مرة أخرى وبدون كمامات في الشهر المقبل.