سويسرا تعلن عن إجراءات صارمة لقمة بايدن وبوتين في 16 يونيو

سويسرا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنها تستعد لاجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جوزيف بايدن في جنيف يوم 16 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن هناك إجراءات احترازية صارمة سيتم فرضها على الصحفيين المشاركين في تغطية الحدث حرصا على الصحة العامة.

وأوضحت في بيان وزعته على الصحفيين في سويسرا وجنيف مساء اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي سيتم فرضها تشمل إثبات المشارك في التغطية الصحفية لحصوله على جرعتي لقاح كورونا الكاملتين، إضافة إلى تقديم ما يثبت إجرائه لاختبار البي سي آر السلبي قبل أقل من 72 ساعة من تسلمه لاعتماد التغطية وكذلك اختبار للأجسام المضادة قبل 48 ساعة من تسلم الاعتماد.

ومن المنتظر أن تشهد جنيف والمناطق المحيطة بها إجراءات أمنية مشددة قبل وأثناء الاجتماع، والذي ينتظر أيضا أن يشهد المشاركة الصحفية الأقل لمثل تلك الاجتماعات الهامة على مدار تاريخ المدينة في استضافة مثل تلك الاجتماعات وذلك بسبب الإجراءات الصحية الصارمة المفروضة سواء في الحصول على التأشيرات أو الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.