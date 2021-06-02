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أول دولة أفريقية.. مالي تصادق على بروتوكول أفريقي لحقوق كبار السن وذوي الإعاقة

06:34 م الأربعاء 02 يونيو 2021
أول دولة أفريقية.. مالي تصادق على بروتوكول أفريقي لحقوق كبار السن وذوي الإعاقة

الاتحاد الأفريقي

مالي- (أ ش أ)

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، أن مالي أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الإفريقي تنضم إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن وذوي الإعاقة في إفريقيا.

وأوضح الاتحاد الافريقي في بيان، أن الغرض من بروتوكول الميثاق الإفريقي تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان وذوي الإعاقة في أفريقيا وكذلك ضمان احترام كرامتهم.

وقال سفير جمهورية مالي لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي إتش إي فافر كامارا، إن بلاده تقوم بعمل جيد في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وجود أعضاء منهم في البرلمان.

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الاتحاد الإفريقي مالي حقوق كبار السن وذوي الإعاقة بروتوكول أفريقي

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