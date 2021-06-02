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روسيا تعلن نسبة فعالية لقاح "كوفيفاك" المضاد لكورونا

12:33 م الأربعاء 02 يونيو 2021
روسيا تعلن نسبة فعالية لقاح "كوفيفاك" المضاد لكورونا

لقاحات كورونا

موسكو - أ ش أ

أظهرت بيانات أولية لمركز تشوماكوف العلمي الروسي، أن فعالية لقاح "كوفيفاك" الروسي المضاد لكورونا الذي يجري تطويره تزيد على 80%.

وقال مركز أبحاث تشوماكوف - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- إن " فاعلية لقاح "كوفيفاك" تجاوزت 80%، ولم تكتمل بعد المرحلة النهائية من الاختبار".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من اختبار هذا اللقاح المكون من عنصرين، في يونيو الجاري وتستمر لمدة عام تقريبا.

وأوضح أنه سيجري في سياق الاختبار، اختيار مجموعة منفصلة من المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم من 60 عاما وما فوق، وستجري دراسة الحاجة إلى التطعيم بثلاث جرعات للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

يشار إلى أن لقاح "كوفيفاك" الروسي، هو الثالث في ترتيب التسجيل بعد لقاحي "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورونا"، وقد سُجل رسميا في روسيا يوم 20 فبراير الماضي، وتم إطلاق الإنتاج الصناعي في نهاية مارس، فيما دخل هذا اللقاح ميدان التداول المدني في موسكو في الأول من يونيو الجاري، وسيصبح متاحا قريبا في العديد من مراكز التطعيم.

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لقاح كوفيفاك موسكو روسيا فيروس كورونا لقاح كورونا كوفيد19

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