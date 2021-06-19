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بوتين يرشح وزيري الدفاع والخارجية لترؤس قوائم الحزب الحاكم بانتخابات الدوما

05:33 م السبت 19 يونيو 2021
بوتين يرشح وزيري الدفاع والخارجية لترؤس قوائم الحزب الحاكم بانتخابات الدوما

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن 5 أعضاء في حزب (روسيا الموحدة) الحاكم، على رأسهم، وزير الخارجية، سيرجي لافروف، ووزير الدفاع، سيرجي شويجو، يعتبرهم مناسبين لترؤس قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأعرب بوتين- خلال كلمة ألقاها اليوم /السبت/ أمام مؤتمر (روسيا الموحدة) الحاكم، بحسب وكالة أنباء (نوفوستي)- عن قناعته بضرورة ألا يندرج على رأس قوائم الحزب في انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر القادم سياسيون "من العيار الثقيل" فحسب، بل وأسماء جديدة تمثل أهم مجالات الحياة الاجتماعية.

وأوضح أن قائمة مرشحيه لقوائم (روسيا الموحدة) الانتخابية تضم كلا من: وزير الدفاع سيرجي شويجو ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وكبير الأطباء في المستشفى رقم 40 في بلدة كوموناركا بضواحي موسكو (وهو أكبر مستشفى معني بمحاربة جائحة فيروس كورونا في روسيا)، دينيس بروتسينكوف، ومفوضة حقوق الطفل الروسية، آنا كوزنيتسوفا، والرئيسة المشاركة لمنظمة "الجبهة الشعبية الروسية" يلينا شميليوفا.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير بوتين موسكو روسيا انتخابات مجلس الدوما

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