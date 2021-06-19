200 شرطي يشاركون في البحث عن قاتل عائلة بأكملها في البرازيل

أفراد الشرطة في البحث عن قاتل عائلة بأكملها في الب

برازيليا- (بي بي سي):

شارك العشرات من أفراد الشرطة في البحث عن المجرم المتهم بقتل عائلة كاملة، وأدى الحادث إلى نشر الذعر بين السكان في منطقة قريبة من العاصمة برازيليا.

ووصف والد المجرم لازارو باربوسا بأنه قاتل بلا قلب، وأكد هذا الوصف عدد كبير من الناجين من جرائمه.

وبدأت منذ عشرة أيام عملية المطاردة والبحث، وشارك فيها أكثر من 200 شرطي، ويتهم باربوسا بالاعتداء على رجال الشرطة وإطلاق الرصاص عليهم وإصابة البعض بجراح، كما يتهم بعدد من جرائم القتل ونهب الممتلكات والاعتداء على أبرياء.