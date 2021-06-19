بـ"رسالة".. بوتين يهنئ رئيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة الإيرانية

وكالات:

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات، حسبما أعلنت سفارة موسكو في طهران، السبت.

وأكد الملحق الصحفي في السفارة الروسية في طهران، مكسيم سوسلوف، لوكالة "نوفوستي" تسليم بوتين رسالة تهنئة إلى رئيسي.

ووفق الرسالة، أعرب بوتين عن أمله في استمرار تطوير التعاون الثنائي البناء بين الدولتين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعامل بخصوص القضايا الدولية، بما يخدم مصالح البلدين.

وحسب النتائج الأولية لانتخابات، حصل رئيسي (وهو رئيس السلطة القضائية في إيران) على 62 بالمائة من أصوات الناخبين.