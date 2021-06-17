"التحالف" يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة تجاه خميس مشيط السعودية

وكالات:

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالمملكة.

وذكرت قوات التحالف العربي، في بيان أوردته صحيفة "سبق"، أنه "تم إحباط كافة محاولات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"، واتخذت الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.