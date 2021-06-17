Masrawy logo white

الصحة العالمية تحذر من أن تقليص المساعدات البريطانية يهدد أرواح الملايين

10:32 ص الخميس 17 يونيو 2021
الصحة العالمية تحذر من أن تقليص المساعدات البريطانية يهدد أرواح الملايين

منظمة الصحة العالمية

لندن- (بي بي سي):

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تخفيض بريطانيا ميزانية مساعداتها الدولية، سيترك الملايين في المجتمعات الأشد فقرا في العالم عرضة لخطر الموت أو الإصابة بالعمى بسبب أمراض المناطق المدارية، التي لم تعالج بعد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المساعدات البريطانية مولت توزيع الأدوية على المناطق الفقيرة، ولكن من المحتمل الآن انتهاء مدة صلاحية 300 مليون قرص من أقراص الأدوية المنقذة للحياة ستنتهي مدة صلاحيتها، وسيتوجب إتلافها. بسبب عدم القدرة على توزيعها.

وتعالج هذه الأدوية أمراضا مثل داء الفيل والتراخوما ودودة غينيا، التي يمكن الوقاية منها. لكن إن انعدم العلاج يمكن أن تصبح خطيرة وحتى مميتة.

وكانت بريطانيا قد قررت تقليص المساعدات الخارجية في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أن القرار كان ضروريا بسبب وباء كورونا.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية لندن بريطانيا داء الفيل التراخوما دودة غينيا

الخبر التالى:

الصين تطلق أول مركبة مأهولة لبناء محطة الفضاء

كورونا.. لحظة بلحظة

606

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

275010

إجمالي الإصابات

15723

إجمالي الوفيات

203193

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد أيام.. الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الصيف جغرافيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا